We noemen het lekken, maar het is gewoon sluwe Prinsjesdag-marketing

Voor veel journalisten is de film All the presidents men dé reden dat ze journalist geworden zijn. U weet wel, de film over het Watergate-schandaal, over de journalisten Woodward en Bernstein die ervoor zorgden dat Richard Nixon moest aftreden als president van de Verenigde Staten.



Dustin Hoffman en Robert Redford die nachtenlang dossiers doorspitten, de ene sigaret met de andere aanstaken en woest op de typemachine rammend de democratie redden, met informatie die ze van Deep Throat doorgespeeld kregen. Hun anonieme informant, die hen in zijn regenjas in een parkeergarage stond op te wachten. Wát een verhaal. Wát een mannen.