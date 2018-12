We trekken dit jaar extra veel geld uit voor vuurwerk

discussies ten spijtOndanks alle discussies over wel of geen vuurwerkverbod, lijkt de verkoop van vuurwerk dit jaar voor records te zorgen. Vuurwerkverkopers melden dat we fors meer geld uitgeven aan met name siervuurwerk. Een bestelling van minimaal honderd euro per persoon is eerder regel dan uitzondering. Vanaf vrijdag kunnen de pakketten worden opgehaald. Trend van dit jaar is de zogeheten compound of flowerbed; een uitgebreid siervuurwerk met maar één lont. ,,Lekker makkelijk én veilig.’’

Hij weegt 65 kilogram en belooft 450 shots die 35 meter de lucht in gaan. De prijs? Afgerond 600 euro. Zijn naam: Grande Forza. Volgens Jeffrey Tepe van vuurwerkwinkel Vesta uit Roosendaal is deze zogeheten compound (of flowerbed) dit jaar met stip het populairste vuurwerk. ,,Het is een dure jongen, maar we merken heel goed dat mensen door de goed draaiende economie meer te besteden hebben. Hij gaat als een speer. Het is veel geld, maar je hebt dan wel de garantie dat je bijna acht minuten lang de beste en mooiste vuurwerkshow van de straat hebt.’’

Veel Nederlanders staan in de startblokken om vanaf vrijdag hun bestelde vuurwerk op te halen. Dat kan dit jaar op 28, 29 en 31 december. Op zondag 30 december mag er geen vuurwerk worden meegenomen. Dit jaar zijn het dus vooral compounds die veel worden gekocht. De populariteit van dit type vuurwerk heeft volgens de verkopers vooral te maken met het feit dat je een complete show in één doos koopt en maar één lont hoeft aan te steken. Compounds mogen nog maar sinds 2017 worden verkocht in Nederland. ,,Eerst mochten we in Nederland vuurwerk met maximaal 500 gram kruit verkopen. Dat is verhoogd naar 2 kilo kruit. Hierdoor kunnen prachtige en veilige vuurwerkpakketten worden samengesteld met maar één lont. Zo voorkom je dat mensen lontjes aan elkaar gaan knopen, want dat gebeurt regelmatig. De compound is een stuk veiliger’’, aldus Hugo Groeneweg van de Vuurwerkreus uit Rotterdam.

Meer te besteden

Groeneweg constateert dat het dit jaar ongeveer net zo druk is met (online) bestellingen als in 2017. ,,Wat opvalt is dat de gemiddelde besteding per klant omhoog knalt. Dat gaat nu naar dik boven de honderd euro per bestelling.’’ Ook zijn collega Tepe van Vesta Vuurwerk merkt dat zijn klanten ondanks de discussie over een vuurwerkverbod niet terughoudend zijn. ,,Bij ons ligt de gemiddelde besteding per klant op 179 euro en 65 cent. Dat is voor ons een record. Die hele discussie over een vuurwerkverbod kun je vergelijken met het Zwarte Pieten-debat. Het is een kleine groep die er vanaf wil, maar uiteindelijk houdt een grote meerderheid van de Nederlanders vast aan een mooie traditie.’’

Toch levert de verkoop en het afsteken van vuurwerk elk jaar meer discussie op. De politie meldde eerder te weinig mankracht te hebben om goed op illegaal vuurwerk te controleren. Onder andere de korpschef van de Nationale Politie Erik Akerboom en Liesbeth Spies, voorzitter van het Nederlands Genootschap van burgemeesters, stellen dat ze graag een vuurwerkverbod zien.

Onveiligste feest

Ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) adviseerde enige tijd geleden een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen in te stellen. Volgens de OVV zorgen de huidige regels voor vuurwerk er op veel plaatsen voor dat de viering van de jaarwisseling “het onveiligste feest van het jaar is”. Uit de grote vuurwerkenquête die het AD en de aangesloten regionale kranten dit jaar hielden, bleek overigens dat een meerderheid van 54 procent tegen een vuurwerkverbod is. Meer dan 156.000 mensen vulden de vragenlijst in. Gemeenten mogen vanaf volgend jaar zelf bepalen of er wel of geen verbod wordt ingesteld.

Quote De discussie over een vuurwerk­ver­bod is net als het Zwarte Pie­ten-de­bat. Een kleine groep wil er vanaf, de meeste mensen blijven de traditie trouw Hugo Groeneweg, verkoper Vuurwerkreus Rotterdam

De vuurwerkverkopers benadrukken dat veiligheid een steeds grotere rol speelt in hun branche. Groeneweg: ,,Bij ons krijg je standaard een vuurwerkbril mee. Gratis. En uiteraard de speciale lanceerstandaards voor de pijlen. We zijn verplicht die te leveren. We zijn daar ook voorstander van, veiligheid voor alles. Ik ben ervan overtuigd dat niemand tegen het afsteken van vuurwerk is tussen 18.00 en 2.00 uur op oudjaarsdag. Helaas verpesten de gasten die nu illegaal vuurwerk laten ontploffen het voor ons. Niemand zit op die vreselijke knallen van cobra's te wachten. Maar het is juist dit soort vuurwerk dat ervoor zorgt dat vuurwerk op steeds meer plaatsen wordt verbannen.’’

Nederlanders gaven vorig jaar ongeveer 68 miljoen euro uit aan vuurwerk, dat was ongeveer evenveel als in 2016. De verwachting van de branche is dat er dit jaar voor heel wat euro's meer de lucht in gaat. Het is wel te hopen dat de weersvoorspelling voor de jaarwisseling niet uitkomt. De kans is namelijk groot dat het maandagavond mistig is; funest voor het zien van je duurbetaalde vuurwerkshow.