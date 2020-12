We vroegen jullie wie je zou willen knuffelen, we kregen honderden reacties

Eigen wereld

Lieve Wanda, ook al zien we elkaar nog regelmatig. Door alle regels lijken we verder van elkaar af te staan dan ooit. Geen knuffel, geen arm om je schouder als het even niet meer gaat. Soms te druk in onze eigen wereld. Maar laten we er alles aan doen om het nieuwe jaar fris en gezond te beginnen. Zodat we samen weer mooie herinneringen kunnen maken. Liefs! - Carolina