'We wilden Marco heus niet opstellen in gevoelige wedstrijd tegen Stânfries'

Stuk

De broer Marco D. is trainer van Aengwirden. Hij is er compleet stuk van. Volgens hem had de actie van Stânfries niet gehoeven. ,,Wij snappen echt wel dat het allemaal supergevoelig ligt. Marco had sowieso niet gespeeld tegen Stânfries. Zij hebben contact gehad met het bestuur maar niet met mij. Toen hij vorige seizoen bij Fochteloo speelde, deed hij ook niet mee in gevoelige wedstrijden tegen Stânfries. En nu is hij ook nog eens geblesseerd dus hij had sowieso niet gespeel. Hij zit er nu ook doorheen. Ze hebben ons een beetje voor het blok gezet met meteen al de mededeling dat ze hoe dan ook niet zouden spelen. Daarop konden wij amper meer reageren. We zijn er echt helemaal stuk van dat dit nu zo allemaal naar buiten komt. Voor iedereen.''