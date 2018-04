We zijn niet eerlijk over onze mondgeur

Tegendraadse Interviews 'Groningse grond stopt niet met beven na dichtdraaien gaskraan'

9:02 Met nieuws, duiding en meningen krijgen wij een beeld van grote, ingewikkelde thema's. Maar soms hebben we iemand nodig die ons weer laat twijfelen. Daarom een reeks interviews met dwarsdenkers. Vandaag: de Vlaamse geoloog Manuel Sintubin. Het dichtdraaien van de gaskraan in Groningen is geen reden tot feest, beweert hij.