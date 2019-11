We zijn op weg naar een nieuwe man

Gisteren was het Internationale Mannendag. Een goed moment om stil te staan bij de man in transitie. Want dat is hij. Margriet van der Linden maakte de tv-serie ‘How to be a man’, over wat het anno 2019 betekent om een vent te zijn. Bert van Leeuwen maakte ‘Mannen in het wild’, waarin hij ging kamperen met kerels met een midlifecrisis.