‘We zullen altijd de kliniek van Michael P. blijven’

Sinds 1 maart van dit jaar is Erik Masthoff (48) bestuurder bij Fivoor, een zorginstelling waar onder andere de Rotterdamse tbs-kliniek Kijvelanden onder valt. Maar ook de omstreden kliniek in Den Dolder, waar Michael P. verbleef toen hij Anne Faber verkrachtte en vermoordde. Masthoff was op dat moment nog zorgdirecteur van de gevangenis in Vught waar Michael P. zat voor hij naar Den Dolder ging. Nadat bekend werd dat Masthoff naar Fivoor zou overstappen werd hij in de media en in de Tweede Kamer onder vuur genomen. Hoe kon uitgerekend deze man de beruchte kliniek uit het slop trekken? De conclusies van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid en de Inspecties waren namelijk keihard. Te weinig gekwalificeerd personeel op de vloer en te veel aandacht voor de zorg, in plaats van voor de veiligheid van de samenleving. Masthoff werd in het publieke debat het gezicht van het drama.