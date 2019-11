Wedstrijd stilgelegd nadat donkere speler ‘Zwarte Piet’ genoemd wordt

Justitie wil moordenaar van Rotterdam­se rapper langer achter de tralies hebben

18:14 De 33-jarige Amsterdammer Edmar C. die in 2014 tot achttien jaar cel werd veroordeeld voor de moord op Rotterdamse rapper Luciano ‘Bandi3t’ Landsdorf (26), heeft in de gevangenis geprobeerd een bewaker te wurgen. Justitie eist daarom nu dat de voorgenomen voorwaardelijke invrijheidsstelling van C. wordt geschrapt en hij zijn straf volledig uitzit.