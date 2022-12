Week na bommelding is containerschip MSC Lorena alsnog naar Antwerpen gevaren

Moeder doodgescho­ten Roffinho (17): ‘Ik slaap één uur per nacht, dan trilt mijn lichaam’

De H-buurt in Amsterdam-Zuidoost rouwt om de vrijdagavond doodgeschoten Roffinho van Suijdam (17). Twee jongens, van 15 en 16 jaar, zitten inmiddels vast. Zijn moeder, te midden van een bloemenzee en vele kaarsen: ‘Dan word je gebeld dat het lichaam is vrijgegeven. Een kwartier later is het kerst.’

28 december