Weekendweer: zaterdag tropisch, zondag kans op onweer

Met een zuidoostenwind wordt het zaterdag op grote schaal tropisch warm, meldt Weeronline. De hoogste waarden zijn voor het oosten en zuidoosten, met daar op verschillende plaatsen 33 of 34 graden. Ook strandgangers kunnen rekenen op tropische temperaturen van 30 graden en daar is een verfrissende duik in de zee zeker geen overbodige luxe. Doordat de lucht erg vochtig is kan het erg benauwd aanvoelen. In de tweede helft van de middag steekt er mogelijk een zeewind op aan de kust. Hierdoor kan het enkele graden afkoelen.

De zon heeft heel veel ruimte om te schijnen, al neemt in de loop van de dag vanuit het zuiden wel de sluierbewolking toe. Zaterdagavond zou er heel lokaal al een onweersbui kunnen ontstaan, maar op veruit de meeste plaatsen blijft het droog.

Kans op onweer

Zondag is het eerst nog droog en de temperatuur stijgt al snel richting zomerse tot tropische waarden. In het oosten kan opnieuw de 30 graden worden aangetikt. Toch neemt de bewolking vanuit het zuidwesten snel toe en dat luidt een weersverandering in.

Er is nog wat onzekerheid, maar waarschijnlijk ontstaan in de loop van de middag stevige onweersbuien boven het noorden van Frankrijk en België. Deze trekken zondagmiddag en -avond over ons land. Bij deze buien is kans op stevig onweer en hagel. Daarnaast kan er veel regen in korte tijd vallen en kunnen er lokaal ook fikse windstoten ontstaan.

Na het weekend draait de wind naar westelijke richtingen, waardoor wat minder warme lucht wordt aangevoerd. Maandag wordt het wel nog zo’n 23 tot 27 graden, maar de dagen daarna wordt het steeds wat minder warm met vaak temperaturen tussen 20 en 25 graden. Hierbij is dagelijks kans op een bui en daarmee is het typisch Hollands zomerweer. Tijdens droge perioden is het dan ideaal om lekker te fietsen of een wandeling te maken in een bos.