Weer 164 doden, maar het aantal ziekenhuisopnames lijkt te dalen

Er zijn de afgelopen 24 uur 164 mensen gemeld die aan het coronavirus zijn overleden. Dat zijn er zestien meer dan gisteren . In totaal zijn er in Nederland nu 1.651 mensen aan Covid-19 overleden. Goed nieuws: de daling van het aantal ziekenhuisopnames lijkt door te zetten.

Het RIVM benadrukt steevast dat de mensen die nu gemeld worden niet allemaal het afgelopen etmaal zijn overleden. Het gaat om registraties, ook van mensen die al eerder zijn overleden. De trend van het aantal gemelde overlijdensgevallen lijkt de laatste dagen relatief stabiel: sinds 1 april achtereenvolgens 134, 166, 148 en nu dus 164.

Het RIVM houdt ook bij op welke dag de gemelde coronapatiënten overleden. Het hoogste aantal sterfgevallen was op 28 maart (146), gevolgd door 30 en 31 maart (141). Hier kunnen dus nog sterfgevallen bijkomen die later worden gemeld. Ruim zes op de tien mensen die overlijden, is man.

Ziekenhuisopnames

Het aantal ziekenhuisopnames nam met 336 toe tot 6.622. Daarmee lijkt de dalende trend aan te houden, en dat is belangrijk goed nieuws. Een week geleden schommelde het aantal nieuw opgenomen patiënten in de ziekenhuizen steeds rond de vijfhonderd. Ook gisteren waren er nog 502 meldingen van ziekenhuisopnames.

Later vanmiddag wordt bekend hoe het ervoor staat op de intensive cares. Gisteren steeg dat aantal met 51 tot 1324, waarvan er veertien in Duitsland liggen. In totaal zijn er 2100 ic-bedden beschikbaar, waarvan er 520 gereserveerd zijn voor niet-coronapatiënten. Op zondag of maandag zouden er 2400 bedden beschikbaar moeten zijn. Die uitbreiding ligt volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding ‘goed op schema’.

Beperkte testcapaciteit

Het aantal positief geteste personen in Nederland nam met 904 toe tot 16.627. Gisteren waren dat er 1.026. In werkelijkheid is het aantal besmettingen zeer waarschijnlijk een stuk hoger: door de beperkte testcapaciteit wordt lang niet iedereen getest.