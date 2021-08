Weer arrestaties na gewelddadigheden in Zeeland

De politie heeft in Zeeland vandaag weer een aantal jongeren aangehouden na ruim een week van gewelddadigheden in de provincie. De zaak zou deel uitmaken van een hele serie geweldsincidenten op Schouwen, denkt de politie. Die zegt blij te zijn met de vele tips en meldingen die zijn binnengekomen.

Op een camping in Burgh-Haamstede is vandaag een 16-jarige jongen uit Abbenbroek opgepakt die mogelijk iemand van zijn fiets heeft beroofd. In de badplaats Renesse zijn vijf jongeren aangehouden na een vechtpartij. Kort na middernacht werd een 17-jarige jongen uit Dordrecht zomaar geslagen door wat jongeren. Na het opstootje gingen vijf jongeren er in een auto vandoor. Die zijn kort daarop aangehouden. Het zijn jongeren tussen de 16 en 21 jaar uit Kaatsheuvel, Spijkenisse, Zevenbergen en Zierikzee. Het slachtoffer is onderzocht door een arts en heeft aangifte gedaan.

Inmiddels hebben zich nog vijf slachtoffers bij de politie gemeld, onder meer in Barneveld, Goes, Roermond en Valkenswaard. Vier zeggen te zijn mishandeld, de vijfde is van zijn fiets beroofd. De politie kijkt of en welke verbanden er zijn tussen alle incidenten.

Camping

Het is al zeker een week onrustig in Zeeland door tal van gewelddadige voorvallen, in onder meer Burgh-Haamstede, Renesse en Scharendijke. Daarbij zijn jonge mannen geslagen en mishandeld, vaak uit het niets. Vrijdag moesten twee mannen met meerdere botbreuken in het gezicht naar het ziekenhuis nadat ze op een camping in Burgh-Haamstede in elkaar waren geslagen.

Zaterdag zijn drie jongens aangehouden voor geweld op Schouwen. Die zitten nog vast. De politie zei vorige week al een verband tussen enkele incidenten te vermoeden.