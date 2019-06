Wéér code oranje, maar ‘we doen het echt niet zomaar’

Eigenlijk doen ze het nooit goed bij het KNMI. Geven ze te vroeg code oranje af klaagt heel Nederland over paniekvoetbal. Is er bij heftig weer niet aan de bel getrokken valt iedereen over ze heen, omdat er geen waarschuwing is geweest. ,,Bij Vinkeveen lagen afgelopen woensdag bomen om, vijf kilometer verderop zaten de mensen gewoon buiten”, beschrijft Rob Sluijter, die deze hele week piketdienst bij het KNMI heeft en meebeslist over het afgeven van een waarschuwing.