Weer drugs verstopt tussen het fruit: Douane vindt 500 kilo tussen de mango’s

Wie zit er achter bombrieven? De vorige grote afperser was een demente oude man

9:14 Welke afperser zit er achter de bombrieven waarmee inmiddels al elf bedrijven in vijf steden schrik is aangejaagd? De politie wordt er langzaam wanhopig van. Dat de afloop van zo'n thriller onvoorspelbaar is, bewijst de zaak rond John en Linda de Mol die in 2014 ook werden afgeperst. De dader bleek... een dementerende oude man.