Weer een explosie bij pand in Rotterdam, verdachte neemt de benen

Politie plaatst onderzoeks­pos­ten in Spanbroek, nog geen spoor van ontvoerde man: ‘Hij liep op sokken’

Daags na een mogelijke ontvoering van een blonde man in Spanbroek is nog steeds niet duidelijk wie en waar hij is. De politie heeft zaterdag twee onderzoeksposten neergezet. De geruchtenmachine in het dorp draait op volle toeren. Want kreeg hij nou een vuurwapen in zijn zij?