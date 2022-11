Wéér een tientje zorgpremie erbij. Maar mopperen durf ik niet

Steeds meer Nederlan­ders hebben geen eten: Rode Kruis breidt voedsel­hulp uit

Het Rode Kruis verleent in Nederland op steeds meer plekken voedselhulp. Vanaf volgende week ondersteunt de organisatie gezinnen in Noord-Holland, eerder is het Rode Kruis hiermee begonnen in de provincies Utrecht en Friesland.

