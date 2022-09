Weer extreem lange rijen op Schiphol verwacht komende dagen

Volgens hem treffen maatschappijen maatregelen ‘uit een breed pallet’ om aan de inkrimping te voldoen, zoals vluchten schrappen of de ticketverkoop beperken. ,,We hoorden vanuit maatschappijen teleurstelling dat ze weer hun capaciteit moeten verlagen, maar er kwamen ook vrij snel concrete voorstellen naar ons toe. Er leeft wel een besef van realiteit.” Thomassen denkt snel te kunnen instemmen met de plannen van de maatschappijen.



Vanwege de drukte en personeelskrapte stelde Schiphol maatschappijen vorige week de vraag om het aantal dagelijks vertrekkende passagiers tot minstens eind oktober met gemiddeld 18 procent omlaag te brengen. Dat bleek nodig omdat er minder beveiligers beschikbaar zijn dan gepland.



Schiphol erkent dat het vooral de komende dagen een opgave zal zijn om de drukte aan te kunnen. De luchthaven heeft er bij maatschappijen op aangedrongen om als eerste de passagiersstroom op korte termijn aan te pakken, omdat er onvoldoende personeel is. Reizigers moeten rekening houden met wachtrijen. Schiphol adviseert reizigers op tijd te komen, maar niet eerder dan 4 uur voordat een vlucht vertrekt. De drukte op donderdag is volgens een woordvoerder van Schiphol beheersbaar. Reizigers hoeven niet buiten in de rij te staan. De gemiddelde wachttijd is volgens de zegsman een uur.