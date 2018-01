Weer gasbeving, een kleintje in stad Groningen zelf

Negen dagen na de beving in Zeerijp is het weer raak. Ditmaal in de stad Groningen zelf, tussen de Oosterparkwijk en Driebond. Daar werd vanmorgen vroeg een lichte aardbeving gemeten van 1.0 op de Schaal van Richter.

Bevingen in de stad Groningen komen niet vaak voor. Sinds 1986 zijn er in totaal 18 bevingen in en rondom de stad geweest, meldt RTVNoord. Nog nooit vond er een beving zo dicht bij het stadscentrum plaats.

De laatste beving in de stad Groningen vond plaats in oktober vorig jaar. Toen werd er ook een kracht van 1.0 op de Schaal van Richter gemeten.

Op de website van het KNMI, waar de meest recente aardbevingen in en rondom Nederland worden bijgehouden, is te zien dat de beving is 'geïnduceerd'. Dat houdt in dat hij is veroorzaakt door gaswinning.

Wiebes