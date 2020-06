Wéér gedoe rond boek Marco Kroon: ‘Defensie oefent druk uit om geen promotie te maken’

De omstreden oorlogsheld Marco Kroon is door Defensie op het matje geroepen omdat hij reclame maakte voor een oorlogsroman waarin hij een van de hoofdrollen speelt. Dat stelt Kompas, de uitgeverij van het boek. Defensie bevestigt dat er inderdaad een gesprek is geweest met Kroon, maar spreekt tegelijkertijd van een storm in een glas water. ,,Het is absolute nonsens dat er sprake zou zijn van arbeidsrechtelijke consequenties.”

De onderscheiden militair maakte anderhalve maand geleden op zijn website reclame voor Het Kabul Complot, de deze maand verschenen spionagethriller. In het boek wordt gesuggereerd dat de oorlogsheld slachtoffer is geworden van een schimmig complot. Het verhaal zet de beschuldigingen van de afgelopen tien jaar aan het adres van Kroon in een ‘nieuw en verontrustend daglicht’, belooft Kompas, dat eerder drie boeken publiceerde van Kroons hand.

Op eieren lopen

Quote Voor Marco voelt het alsof hij iedere dag op eieren loopt Woordvoerder Kompas Defensie hoorde van Het Kabul Complot en besloot contact met Kroon op te nemen. De Koninklijke Landmacht was niet bekend met de inhoud van het boek, laat een woordvoerder van Defensie weten. ,,Het leek ons verstandig om vroegtijdig met Marco het gesprek aan te gaan en hem te adviseren de promotie van de site te halen. Dat heeft ook te maken met het vorige boek van Marco, waarin bepaalde staatsgeheimen stonden. Dit boek gaat kennelijk over precies dezelfde periode, dus hebben we hem gevraagd hier voorzichtig mee om te gaan.”



Een woordvoerder van uitgeverij Kompas benadrukt dat Marco Kroon op geen enkele manier verantwoordelijk is voor de inhoud van het boek. De oorlogsheld heeft enkel voor publicatie van het boek toestemming gegeven voor het gebruik van zijn naam en portret. ,,Hij baalt ervan dat het hém wordt aangerekend als er verhalen over zijn persoon geschreven worden. Het voelt alsof hij iedere dag op eieren loopt.”

Het verschijnen van Het Kabul Complot zou voor Kroon consequenties kunnen hebben, stelt de uitgever. Defensie ontkent dit. ,,We kennen de inhoud niet, maar iedereen in Nederland mag een boek uitbrengen. Dat wij zogenaamd enorme druk op Marco uitoefenen is het verhaal van de uitgever. Die wil het boek natuurlijk mooi onder de aandacht brengen. Voor ons is het een storm in een glas water.”

Eerder gedoe om boek

Het is niet voor het eerst dat Marco Kroon wordt aangesproken op de inhoud van een boek. In 2013 mocht hij zijn boek Danger Close ook al niet zelf onder de aandacht brengen. Volgens de Landmacht was het niet toegestaan voor een lid van het Korps Commando Troepen om in de openbaarheid te treden en media-optredens te doen.

Danger Close gaat over Kroons tijd als commandant van een peloton Special Forces in Afghanistan. Voor zijn dappere optreden daar werd hij in 2009 door koningin Beatrix gedecoreerd met de Militaire Willems-Orde. Ook gaat Kroon in op zijn vervolging voor vermeend drugsbezit. In 2011 werd hij daarvan vrijgesproken, waarna hij weer bij de landmacht kon terugkeren.

Het boek van de omstreden oorlogsheld bleek een stuk stelliger en gedetailleerder weergegeven dan het officiële verslag voor Defensie. ,,Het boek is meer een soort roman. Je moet het boek daarom op een andere manier lezen dan het defensierapport”, vertelde de toenmalige minister van Defensie, Ank Bijleveld.