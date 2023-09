Weer klinkt noodklok over schoolhuisvesting: ‘Zijn onze kinderen dan niet belangrijk genoeg?’

Lekkages, amper ventilatiemogelijkheden, geen duurzaamheid, decennialang wachten op nieuwbouw: niet voor de eerste keer wordt de noodklok geluid over schoolhuisvesting, nu door een open brief aan de minister. Volgens gemeenten en de twee grootste schoolbesturen is er ruim een miljard euro per jaar nodig, maar de lobby loopt nog niet zoals gewenst. ,,We hebben al gezegd: misschien moeten we kinderen in speelgoedtractoren eens het Malieveld op laten rijden.’’

Schamen doet Henk Zielstra zich net niet, maar er zijn genoeg momenten dat de bestuurder van de Zeeuwse scholenkoepel Archipel zich heel stevig achter de oren krabt. Het gaat dan over de huisvesting van de achttien scholen in Middelburg, Vlissingen en de rest van Walcheren die onder Archipel vallen.

,,We hebben een gebouw gehad dat 22 jaar op de nominatie stond om te worden vernieuwd. Dan heb je het dus over compleet verschillende generaties leerlingen die op de nieuwbouw hebben moeten wachten. We hebben een ander gebouw, waar we telkens lekkage hebben. En ik weet van een ander schoolgebouw, dat niet tot onze groep behoort, waar de leerlingen nog met enkel glas zitten, in slecht geventileerde lokalen. 200 meter verderop zit het stadhuis vol ambtenaren, waar volop met zogeheten climate control gewerkt wordt. We gooien onze kinderen dood met duurzaamheid, daar krijgen ze de rest van hun leven mee te maken, maar kennelijk vinden we het niet belangrijk genoeg om de onderwijshuisvesting op orde te krijgen.’’

Zielstra vervolgt: ,,Het gaat ook niet altijd om de oude schoolgebouwen. Soms wordt er een nieuw schoolgebouw opgeleverd, waarbij ik dan ook zo mijn vraagtekens heb. Dan spelen de kinderen op een patio, een binnenplein, dat dan in de brandende zon ligt.’’

Begin mei kregen een leerkracht en leerling op een Rotterdamse school voor speciaal basisonderwijs de schrik van hun leven, toen een stuk beton uit het plafond boven hen kwam zetten. Niemand raakte gewond, maar van minister De Jonge moesten daarna alle schoolgebouwen die met dezelfde bouwmethode zijn gebouwd worden geïnspecteerd en zo nodig hersteld. ‘Pleisters plakken', noemen de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), de PO-raad en de VO-raad - sectororganisaties voor het primair en voortgezet onderwijs - dit in een open brief die ze vandaag naar de nieuwe demissionaire onderwijsminister Mariëlle Paul sturen. ‘Het is tijd dat de aandacht van het volgende kabinet gaat naar de enige oplossing die echt uitkomst biedt.’

En die oplossing is geld, heel veel geld. Het probleem van krakkemikkige schoolgebouwen is reusachtig, becijferen de briefschrijvers. ‘Al jarenlang is duidelijk dat de rijksoverheid veel extra middelen moet vrijmaken om alle Nederlandse schoolgebouwen voor 2050 te renoveren en te vernieuwen. Dit bedrag is door inflatie gestegen van 730 miljoen euro per jaar naar 1,2 miljard euro per jaar’, schrijven de partijen in hun brief, die vooral leest als een aftrap voor onderhandelingen met het nieuwe kabinet, dat na de verkiezingen van 22 november en daaropvolgende coalitie-onderhandelingen moet aantreden.

,,Het is nooit goed gelukt om het onderwerp goed op de agenda te krijgen’’, erkent de Helmondse wethouder Cathalijne Dortmans, voorzitter van de VNG-commissie zorg, jeugd en onderwijs. ,,En we hebben het ook over enorme bedragen. Ik verwacht niet dat het kabinet in demissionaire status hier opeens veel geld voor vrijmaakt. Maar ik hoop wel dat minister Paul met ons een goed gesprek wil voeren, als voorbereiding op een nieuwe kabinetsperiode. Als VVD-Kamerlid zei ze eind vorig jaar nog dat onderwijshuisvesting volgens haar te lang doorgeschoven was. We hopen dat ze zich haar eigen uitspraken nog kan herinneren.’’

Met schoolbestuurder Zielstra deelt Dortmans de verbazing over waarom de meeste kantoren in Nederland tip-top in orde zijn, maar veel schoolgebouwen te oud en niet duurzaam zijn en allerlei andere gebreken vertonen. ,,Kennelijk zijn andere lobby’s succesvoller. Binnen de VNG hebben we wel eens gezegd: misschien moeten we kinderen in speelgoedtractoren eens het Malieveld op laten rijden.’’

