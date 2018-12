Weer levenslang geëist voor moorden Staatsliedenbuurt

Advocaat-generaal Frits Posthumus veegde in het requisitoir vandaag de nieuwe verklaringen van getuigen en verdachte Adil A. met kracht terzijde.



Posthumus gelooft er niets van dat criminelen Mohamed H. en Jalal L. in de gevangenis van doelwit Benaouf A. hoorden dat die had gelogen dat hij Anouar B. als één van de schutters had herkend in de Audi. Posthumus: ,,We worden gepiepeld. Het zijn doorzichtige pogingen om opnieuw de herkenning door Benaouf onderuit te halen.”