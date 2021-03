Weer meer besmettingen, maar aantal sterfgevallen onder ouderen flink lager

Toch is er ook een positieve ontwikkeling te noteren. Het aantal sterfgevallen dat het RIVM kon koppelen aan een positieve testuitslag in de afgelopen zeven dagen, ging van 262 (in de week van 16-23 februari) naar 177 (week 23 februari-2 maart). Bij 75-plussers, die als eerste aan de beurt zijn bij de vaccinatie, daalde het aantal van 218 naar 136. Dat lijkt er op te duiden dat de vaccinatiecampagne zijn vruchten begint af te werpen. Het totaal aantal gemelde sterfgevallen daalde van 418 naar 309, een deel daarvan heeft betrekking op mensen die langer dan een week geleden overleden.

In een eerder deze week gepubliceerd advies waarschuwde het Outbreak Management Team (OMT) nog dat het te vroeg is om vergaande conclusies te trekken over de effecten van vaccinatie, ondanks de eerste positieve bevindingen. ,,Het aantal personen dat al twee vaccinaties heeft ontvangen en hiermee volledig beschermd zou kunnen zijn, is nog te beperkt.”

Verpleeghuizen

Toch spreekt ook het RIVM van ‘de eerste goede gevolgen van vaccinatie tegen het coronavirus in Nederland’. Afgelopen week was de leeftijdsgroep 75-plus goed voor 6 procent van het aantal nieuwe besmettingen, dat was een week eerder nog 7,1 procent. Ook in de resultaten van het bron- en contactonderzoek is het effect van vaccinatie zichtbaar. Van alle herleidbare besmettingen kon afgelopen week 2,5 procent gerelateerd worden aan een verpleeghuis of woonzorgcentrum voor ouderen. Over de afgelopen drie maanden was dat gemiddeld 6,6 procent.