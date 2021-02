Weer minder besmettingen: maatregelen zetten stevige rem op groei Britse variant

Meer dan zestig sterk verwaar­loos­de hondjes aangetrof­fen: ‘Baasje probeerde ze in kastjes te verstoppen’

8 februari Maar liefst 61 zwaar verwaarloosde honden zijn onder erbarmelijke omstandigheden door inspecteurs van de Dierenbescherming aangetroffen in een huis in een Twents dorp. De hondjes hadden een vervuilde vacht en zaten onder meer in kastjes en kattenkooien. De dieren zijn in beslag genomen.