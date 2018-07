Weer slaat om: zware onweersbuien, één dode in Rotterdam

Het KNMI voorspelde voor vanavond onweersbuien waarbij windstoten tot circa 70 km/h en hagelstenen tot 2 cm mogelijk zijn. De kans daarop is het grootst in het zuiden en midden van het land, daarom is er code geel van kracht voor Noord-Brabant, Zuid-Holland, Zeeland, Gelderland en Utrecht.

In Rotterdam is een persoon overleden, een ander raakte zwaargewond. Een windvlaag zorgde er op de Westersingel voor dat een boom op een auto terecht kwam. Eén persoon is afgevoerd door de ambulance. De andere persoon werd ter plekke behandeld, maar is overleden. In Rotterdam staat ook de Erasmusbrug open, onduidelijk is of dat dat met de regen te maken heeft.