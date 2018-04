Politie doet onderzoek naar dode baby in Rotterdam-West

Over de omstandigheden waaronder de baby is overleden is nog niets bekend. Agenten zijn ter plaatse en doen onderzoek. De politie heeft de omgeving afgezet met linten. Ook de afdeling van de Forensische Opsporing is inmiddels gearriveerd en voert een sporenonderzoek uit in de portiekwoning.



De ouders van het kindje waren op het moment dat de politie aankwam aanwezig in de woning. De vader heeft zich gemeld bij de politie en is mee naar het bureau voor een verklaring.



Buurtbewoners reageren geschokt. ,,Oh mijn god. Ik ken mensen die hier wonen met een baby. Ik hoop niet dat het over dat gezin gaat", zegt een buurman.



Begin april werd er in Schiedam ook het stoffelijk overschot van een baby gevonden op een balkon van een woning aan de Stationsstraat. De 19-jarige moeder van het jongetje is aangehouden en zit in voorlopige hechtenis. De doodsoorzaak is vooralsnog onbekend. De politie onderzoekt deze zaak nog steeds.