Weer trammelant in gemeenteraad Brunssum

In Den Haag is de wethouder donderdag onderwerp van topoverleg op het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ollongren spreekt met de scheidende en aantredende burgemeester van Brunssum over de situatie. Ook commissaris van de Koning Theo Bovens is uitgenodigd. Palmen werd op 10 oktober tot wethouder benoemd. Vlak daarna verscheen een voor hem ongunstig integriteitsrapport.



Ollongren kan in het uiterste geval het besluit van de raad om Palmen aan te stellen, vernietigen. Zij heeft al gezegd dat ze niets uitsluit, maar deze manier van ingrijpen zou wel ongekend zijn. Burgemeester Luc Winants van Brunssum maakte vorige week bekend af te treden vanwege de kwestie. ,,Ik kan en wil geen deel uitmaken van een gemeentebestuur dat zo nadrukkelijk de regels van integer bestuur aan de laars lapt'', liet hij weten. Oud-minister Gerd Leers volgt Winants per 1 januari op.