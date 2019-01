Weer Uberchauffeur betrokken bij dodelijk verkeersongeval

General manager van Uber Thijs Emondts bevestigt zondagavond schriftelijk aan Het Parool dat de 21-jarige taxibestuurder die de vrouw rond 04.00 uur op haar fiets aanreed, op dat moment via het taxiplatform reed. Hij is aangehouden en wordt verhoord.



Het ambulancepersoneel heeft nog geprobeerd de vrouw te reanimeren, maar de hulp mocht niet baten. De 21-jarige taxibestuurder is aangehouden en wordt verhoord. De politie vraagt getuigen die iets van het ongeluk gezien hebben hun verhaal te doen.



Uber heeft naar eigen zeggen contact met de politie, en werkt waar nodig mee aan het onderzoek. Het platform zegt aan spraaktechnologie te werken, waardoor chauffeurs tijdens het rijden de smartphone waarop de applicatie van Uber loopt niet meer in de hand hoeven nemen.



Rozengracht en Molukkenstraat

Het is het tweede dodelijke ongeval in korte tijd waarbij een chauffeur betrokken is die voor Uber reed. Op 6 december overleed een voetganger na een aanrijding op de Rozengracht met een Ubertaxi. In maart 2017 werd op de Molukkenstraat in Oost een 22-jarige vrouw door een rijder van Uber doodgereden. Chauffeur Jasmin M. werd in november vorig jaar overigens vrijgesproken van schuld aan haar dood.



Emondts hoopt het gesprek aan te kunnen gaan met de Amsterdamse politie: "We vinden het zeer zorgelijk dat er in korte tijd meerdere verkeersongevallen hebben plaatsgevonden."



Lees ook: Uber opnieuw in opspraak: 'Het is wachten op de volgende dode'