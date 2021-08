Weer vier arrestaties na geweld in Zeeland, totaal aantal verdachten nu op negen

Ontvoerde man (56) belde aan bij Priscilla: ‘Wanhoop stond in zijn ogen’

11 augustus De 56-jarige man uit Hoofddorp, die vorige week donderdagavond werd ontvoerd in het Noord-Hollandse Cruquius, belde vannacht gewond aan bij Priscilla in een woonwijk in Delft. Ze wist niet wat haar overkwam. De man had ducttape rond zijn armen en hoofd. ,,Hij viel gewoon neer omdat hij op was denk ik. De wanhoop stond in zijn ogen.”