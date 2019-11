Weer zeven tieners opgepakt voor afpersing met naaktfoto's

Komt er eindelijk een chocolade­let­ter Ö? Jamin neemt oproep Eus serieus

20:33 Schrijver Özcan Akyol maakt veel reacties los met een column over de Ö als chocoladeletter. Zolang die Ö niet bestaat, is het voor hem geen Sinterklaas, grapte hij. Snoepfabrikant Jamin ziet er wel brood in. ,,Lastig, maar een briljant idee van Eus.”