Weermannen schrikken: eind volgende week kan het 40 graden worden

Nederland is nog lang niet van de hitte af. De meteorologen van Weerplaza schrokken vanmorgen van een van de rekenmodellen die het weer van volgende week voorspelt: ,,Die geeft 40 tot 42 graden aan voor 28 en 29 juli, dat hebben we nog nooit gezien'', zegt Ben Lankamp van Weerplaza.

De kans dat het werkelijk zo bloedheet gaat worden in Nederland, is klein: ,,Slechts één van de vijftig berekeningen voor volgende week geeft deze hitte aan, dus de kans is 2 procent. Maar waarom wij er toch van schrokken: we hebben zo'n voorspelling nog nóóit gezien en sommigen werken hier al meer dan 25 jaar.''

Mocht het 40 graden worden, dan wordt het hitterecord van Nederland verpulverd: Dat staat op 38,6 graden, gemeten in 1944 in Warnsveld.

Tropisch

Maar al wordt het volgend weekend uiteindelijk toch géén 40 graden, bloedheet wordt het hoogstwaarschijnlijk wel. ,,Het wordt tropisch. De kans dat het vanaf volgende week woensdag een dag of vier, vijf meer dan 30 graden wordt, is meer dan 50 procent'', zegt Lankamp. ,,Dus dan hebben we een hittegolf en meteen een hele stevige.''

De voorspellingen komen van het Europees Centrum voor Middenlange Weersvoorspellingen. (ECMWF) ,,De betrouwbaarste die er zijn'', aldus Lankamp. De 15-daagse weervoorspellingen worden twee keer per dag gemaakt. De kans dat 'de 40 graden' er vanavond weer uit is, is reëel. De voorspelling 'meerdere dagen 30 graden of meer' zal zich waarschijnlijk wel handhaven.