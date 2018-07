Weermannen schrikken: eind volgende week kan het zelfs 40 graden worden

Dik 3 miljoen Nederland­se tv-kij­kers WK-finale

8:36 De finale van het WK voetbal is gisteren in Nederland door ruim drie miljoen kijkers gevolgd. Ze zagen Frankrijk wereldkampioen worden en Kroatië met 4-2 strijdend ten onder gaan. Het was volgens de Stichting KijkOnderzoek (SKO) het best bekeken tv-programma van de dag.