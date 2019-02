Weet je wat pas een nare bijwerking is? Baarmoederhalskanker

18.000 tieners negeren oproep voor inenting tegen meningokok­ken

3:00 Van de bijna 132.000 14-jarigen die in het najaar van 2018 zijn uitgenodigd voor een inenting tegen meningokokken, hebben ongeveer 18.000 tieners de oproep genegeerd. In Zeeland en Amsterdam was de opkomst het laagst: daar kwam maar 72 tot 77 procent op voor de vaccinatie tegen de levensgevaarlijke bacterie.