Wegenwacht en brandweer kunnen kat Delfi niet uit motorblok auto bevrijden, garage moet het doen

Een opmerkelijke operatie voor vrijwilligers van de dierenambulance in Emmeloord. Drie uur lang waren zij gisteravond bezig om een kat te bevrijden uit de motorruimte van een auto in de Statehof. Toen bleek dat zowel de wegenwacht als de brandweer het beestje niet konden losmaken, moesten er uiteindelijk een garage en automonteur aan te pas komen om de reddingsactie tot een goed einde te brengen.

,,Dit zijn dingen die niet vaak voorkomen’’, vertelt Lianne Mol, vrijwilliger van Dierenambulance Witte Gerrit. Zij raakte gisteravond op een bijzondere manier betrokken bij het voorval. Delfi, de kat in kwestie, is namelijk het huisdier van haar nicht. Omdat die niet in Nederland is, past Lianne’s opa op het beestje.

Gisteravond was Lianne bij haar opa op bezoek. ,,We zagen de kat ineens buiten. Hij hoort niet buiten, dus hij was ontsnapt. Mijn nichtjes zijn in paniek naar buiten gerend en dat heeft het beestje bang gemaakt. Toen ben ik gaan kijken en heb ik ‘m onder een auto zien kruipen. Dus ik onder die auto, maar toen kroop Delfi van onderaf in die auto.’’

Volledig scherm Een van de tevergeefse pogingen om kat Delfi te bevrijden uit zijn onhandige positie. © ProNews/Jeffrey Korte

Niets leek te helpen

Omdat ze op dat moment dienst had was de dierenambulance vlakbij, vertelt Lianne. ,,Ik heb uit de bus wat lokvoer gepakt en een kooi om te kijken of Delfi uit zichzelf eruit wou komen, maar dat wilde die niet.’’ Toen ze tot de conclusie kwam dat het beestje in de geparkeerde auto bekneld was geraakt, riep ze de hulp van collega’s in.

Toen bleek dat het niet lukte om het dier vrij te krijgen, werd de hulp van de wegenwacht ingeschakeld. De monteur van de wegenwacht kon alleen niet veel uitrichten omdat deze niet het benodigde gereedschap bij zich had. Daarop werd ook de brandweer opgeroepen.

Met vereende krachten werd geprobeerd om Delfi los te krijgen. De brandweermannen zorgden er met hydraulisch gereedschap voor dat de auto werd gestabiliseerd en boven te grond kwam te hangen. De wegenwacht maakte daarna een deel van de onderkant van de auto los om de kat wat ruimte te geven om eruit de motorruimte te komen. Tevergeefs.

Volledig scherm Medewerkers van de dierenambulance, wegenwacht en brandweer proberen met vereende krachten de beknelde kat te bevrijden © ProNews

Met de berger naar de garage

Omdat Delfi natuurlijk niet in de motorruimte kon blijven zitten, werd er een rigoureuze en risicovolle poging ondernomen om de kat te bevrijden. Het beknelde dier is met auto en al op een berger gezet en naar de garage gereden. De auto kon niet uit zichzelf naar de garage, het beestje zou bij het starten van de motor immers gewond kunnen raken. Nog even had men de angst dat het dier onderweg los zou komen en zou ontsnappen, maar dat was niet het geval.

Bij de garage stond een medewerker het bonte gezelschap op te wachten. Deze had diens vrije zondagavond opgeofferd om Delfi te kunnen bevrijden. Met vereende krachten kon het beestje uiteindelijk op de brug van de garage uit zijn benarde situatie worden verlost.

Ondanks dat de beknelling die zo’n drie uur duurde, is Delfi er volgens Lisanne goed aan toe. ,,We zijn gisteravond nog even naar de spoedpost van de dierenarts geweest, maar er was niets aan het handje. Delfi is weer helemaal aan het chillen.’’ Ook de auto kwam er goed vanaf, deze bleef zonder schade en de eigenaar kon deze vanaf de garage zonder problemen terug naar huis rijden.