Weggeefwinkel zó populair, dat klanten nog maar één keer per week mogen komen: ‘Zo blijft het eerlijk’

De rijen stonden tot aan de overkant van de straat en sommige mensen kwamen wel drie keer per week. Vanwege topdrukte bij de Baarnse weggeefwinkel is nu besloten dat klanten nog maar één keer per week mogen komen. ,,Zo blijft het voor iedereen eerlijk.”