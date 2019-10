Wegpiraat rijdt zestig kilometer te hard op A28: ‘Sneller wilde hij niet’

Reportage Een kijkje in het Utrechtse Kankercen­trum voor Dieren: ‘Jin is ons kindje’

8:25 Veel mensen houden zoveel van hun hond of kat dat ze alles voor ze over hebben. Ook als ze ernstig ziek worden. Reportage uit het Kankercentrum voor Dieren in Utrecht, vaak de laatste strohalm.