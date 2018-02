'Weilandverbod' Texelaar na misbruik lammeren

Aantal asielaanvragen in Europa flink gedaald

15:55 Het aantal asielaanvragen in de 28 lidstaten van de EU, Zwitserland en Noorwegen is vorig jaar met 43 procent gedaald tot bijna 707.000, meldt het Europese asielagentschap EASO. Dat is nog wel hoger dan voordat de vluchtelingenstroom naar Europa in 2014 op gang kwam.