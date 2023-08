Weinig extra treinen, wél een spitsheffing en dure kaartjes: kabinet matst NS in nieuwe concessie

Reacties op nieuwe stroomhef­fing: ‘Wat gebeurt er dan? Mensen kopen energiever­slin­den­de apparaten’

Waarom krijgen we niet allemaal een goedkoper middagtarief aangeboden als er in die uren zoveel zonnestroom is? En: ‘Bouw als de wiedeweerga wijkaccu’s voor dat teveel aan zonnestroom’. Dit zijn de lezersbrieven die in de krant van donderdag 17 augustus verschijnen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl.