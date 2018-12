'Weinig info kankerpatiënt over lange termijn'

Record: Sint pinde 96 miljoen (!) keer in één week

9:04 De week voorafgaand aan pakjesavond is door de sint een nieuw record gepind. Sinterklaas was goed voor 96 miljoen pintransacties. Niet eerder werd in een week tijd zo vaak via pin betaald. Een jaar eerder was de sinterklaasperiode goed voor 83 miljoen pinbetalingen.