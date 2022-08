Wel droger, maar nog geen extra landelijke maatregelen

Wel is het mogelijk dat maatregelen regionaal worden uitgebreid. Het was de eerste bijeenkomst van het Managementteam Watertekorten sinds vorige week woensdag officieel werd vastgesteld dat Nederland met een watertekort kampt. Nu wordt het schaarse water volgens wettelijke afspraken verdeeld om zo allereerst dijken, veengebieden en kwetsbare natuur te beschermen. De laatste keer dat dit gebeurde was in de zomer van 2018.

,,Door het neerslagtekort, hoge temperatuur en wind neemt de droogte tot en met zondag verder toe", liet voorzitter Michèle Blom, directeur-generaal van Rijkswaterstaat, na afloop weten. ,,Nu worden geen aanvullende landelijke maatregelen getroffen. Wel kunnen op regionaal niveau de maatregelen worden uitgebreid.”

Dinsdag bleek al dat de afvoer van rivierwater uit de Maas en Rijn de laatste dagen snel is gedaald. Mogelijk wordt bij Lobith de laagste waterstand sinds het droge jaar 2018 bereikt.

Voorlopig blijft het droog en (zeer) warm. Texel stelt daarom per direct een rook- en stookverbod in voor bos-, duin- en heidegebieden vanwege de verhoogde kans op natuurbranden. ,,Eén smeulende peuk is momenteel genoeg om een grote natuurbrand te veroorzaken”, aldus de gemeente. Binnen een afstand van 30 meter van dergelijke gebieden mag niet worden gerookt en ook geen vuur gestookt worden. Verder wordt aan mensen gevraagd hun auto niet in hoog, droog gras te parkeren - de hete uitlaat kan brand veroorzaken - en glas in afvalbakken te gooien.

De brandweer in Rotterdam roept de hulp in van burgers om tijdens deze hittegolf natuurbranden te voorkomen én snel te ontdekken. ,,Hoe eerder mensen bellen, hoe eerder we kunnen optreden’’, zegt Jan Tuns van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

Quote Hoe eerder mensen bellen, hoe eerder we kunnen optreden Jan Tuns, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Het goede nieuws: ook volgende week, als de verwachte hittegolf voorbij is, zal het nog ‘fraai zomerweer’ blijven, zo meldde Weeronline.

Door de aanhoudende droogte heeft Nederland officieel een watertekort, zo kondigde de regering onlangs aan: