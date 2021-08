Wél kamperen naast F1-circuit, maar geen meerdaagse festivals: ‘Laadt verdenking van corruptie op zich’

,,Overnachten in het hart van de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix? De Official 538 Dutch Grand Prix Village is dé plek voor de ultieme Formule 1 beleving. Kom kamperen pal naast het circuit en ervaar het Formule 1 spektakel van heel dichtbij!”, zo luidt de wervende tekst op de officiële Grand Prix-site.



Opmerkelijk: de verschillende opties zijn allemaal te boeken voor een lang weekend, lopend van donderdag 2 september 12.00 uur tot maandag 6 september 12.00 uur. En er is keuze genoeg voor iedere portemonnee: je eigen tentje meenemen kost 199 euro per persoon en een vooraf neergezette 538 Dutch Grand Prix Village tent, die je mag houden, heb je al voor 295 euro per persoon.