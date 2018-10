Welk bordspel past bij jou? Ontdek het in deze spelletjeswijzer

Spelletjeswijzer voor pc/laptop

Spelletjeswijzer voor mobiel

De spelletjeswijzer is veel beter en leuker om te maken op pc of laptop. Toch liever op mobiel zoeken naar het ideale spel? Gebruik dan de spelletjeswijzer hieronder.

Vind je een vraag onbelangrijk? Sla hem dan over, want dan wordt het antwoord niet meegenomen in het advies. Elke vraag is optioneel. En let op: hoe meer vragen je beantwoordt, hoe kleiner het aantal spellen dat nog over blijft. Als er geen vragen meer over zijn, verschijnt je ideale spel (of spellen) meteen onder deze vragenlijst.

Heb je het perfecte spel gevonden? Lees dan deze 7 tips voor maximaal spelplezier!

Spelletjes spelen is leuk. Als iedereen zich een beetje gedraagt, tenminste. Waar moet je op letten als je speelt?

1 Luister naar de uitlegger

Als je een spel niet kent, dan heb je maar één taak: mondje dicht en luisteren naar degene die het uitlegt. Niets is zo vermoeiend als elke keer opnieuw moeten beginnen, omdat iemand door je uitleg heen praat of chips haalt. Tip: op YouTube staan supergoede tutorials, zoals die van Watch It Played. Daarin legt iemand in korte tijd uit hoe een spel werkt. Veel gemakkelijker dan zelf de handleiding doorspitten!

2 Leg beginners uit wat je doet

Spelletjes spelen is het leukst als mensen aan elkaar gewaagd zijn, en snappen wat ze doen. Als je medespelers het spel nog niet goed kennen, leg dan uit waarom je een bepaalde zet doet. Zo help je ze het spel sneller begrijpen, en dat is ook weer leuker voor jezelf.

3 Ga voor de winst

Volledig scherm 30seconds, wie kent het niet? © JOOST HOVING Stel, je bent als laatste aan de beurt. Je kunt kiezen tussen een zet waardoor je tweede wordt, of een zet waardoor jij derde wordt, maar iemand die je graag mag de eerste plaats krijgt. Ga dan altijd voor een zo hoog mogelijke score voor jezelf; het is heel vervelend als iemand verliest omdat een ander hem of haar de winst niet gunt.

4 Word niet boos

In het dagelijks leven moeten we ons altijd netjes gedragen, dus gelukkig zijn er spelletjes die draaien om list en bedrog. Als je die speelt, wees dan niet boos als je wordt bedrogen; het hoort erbij! Respecteer de slimme geniepigheid van de ander.

5 Maak huisregels

Soms merk je dat een spel net even leuker is als je een beetje afwijkt van de regels. Zo ontstaan huisregels. Spreek die af vóórdat je begint.

6 Niet mokken als je verliest

Verliezen is vreselijk, maar niet erg. Doe niet alsof de ander alleen gewonnen heeft omdat-ie geluk had of het spel al vaker heeft gespeeld. Gun de ander de winst. En met tafels smijten is nooit oké.

7 Telefoons weg

Een spel spelen is als samen in een magische cirkel stappen: je moet je eraan overgeven. De magie wordt verstoord als iemand zich laat af­­- ­­­leiden door zijn telefoon. Weg dus!