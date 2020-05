Welk effect heeft crisis op laatste zorg en rouw?

Op initiatief van het Erasmus MC zet Stichting Palliatieve Zorg Onderzoek Nederland online vragenlijsten uit in onder meer ziekenhuizen, verpleeghuizen en hospices. Het Rotterdamse ziekenhuis onderzoekt de ervaringen van zorgverleners en nabestaanden met de zorg in de laatste levensfase, de invloed van de coronacrisis en het effect op het rouwproces van familieleden.



,,Afscheid nemen van iemand die je lief is, is in de huidige situatie extra moeilijk’’, zegt Agnes van der Heide, hoogleraar op de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus MC. ,,Persoonsgerichte zorg en de nabijheid van naasten zijn door de coronacrisis lastig. Dat geldt niet alleen als iemand overlijdt door het coronavirus, maar ook als mensen overlijden door andere aandoeningen.’’

Volledig scherm Afscheid nemen tijdens de coronacrisis. © Cynthia Cats

Gezichtsuitdrukking

Verpleeghuizen zijn al bijna twee maanden gesloten voor bezoekers. Alleen bij een bewoner in de stervensfase mag een beperkt aantal familieleden langskomen. Zij moeten, net als de zorgverleners, beschermende kleding dragen, zoals een jas, schort, bril, handschoenen en mondkapje. Dat maakt de communicatie lastig, is een vaak gehoorde klacht. ,,Mensen staan helemaal ingepakt aan het bed. Door een mondkapje is een gezichtsuitdrukking niet zichtbaar’’, zegt Van der Heide.

,,Naasten mogen maar met een of twee mensen op bezoek komen. De tijd is beperkt. Dat maakt het ingewikkeld. Het komt voor dat een partner vanwege het coronavirus niet bij het overlijden of de uitvaart kan zijn. Het rouwproces kan daardoor langer duren dan normaal. Om te kunnen begrijpen wat dit betekent, is het belangrijk na te gaan hoe mensen deze situatie ervaren en wat het met ze doet.’’

Volledig scherm Foto ter illustratie © ANP XTRA

Volgens de hoogleraar hebben ook zorgverleners moeite met de situatie in de laatste levensfase. ,,Er is terecht veel aandacht voor coronazorg, maar de gewone zorg gaat ook door. Een hand vasthouden, luisteren naar iemand, persoonlijke aandacht. Daar komen zorgverleners minder aan toe.’’

Lessen

De enquête wordt uitgezet onder (huis-)artsen, verpleegkundigen, thuiszorgmedewerkers, vrijwilligers, geestelijk verzorgers en nabestaanden. Zij kunnen op de website palliaweb.nl de vragenlijst invullen. Het Erasmus MC wil minimaal duizend respondenten. Van der Heide: ,,Nu het aantal besmettingen van de eerste piek daalt, is het tijd om vast te leggen wat er is gebeurd en kunnen we lessen trekken voor de toekomst.’’

De eerste resultaten worden rond de zomer verwacht. In een later stadium worden ook andere landen, waaronder Groot-Brittannië, Noorwegen, Zweden, Duitsland, Spanje en Japan, in het onderzoek meegenomen.

Quote Het gaat niet alleen om fysieke pijn, maar ook om de psychologi­sche en spirituele behoefte Agnes van der Heide, Erasmus MC

,,Sinds tien jaar is er toenemende aandacht voor goede zorg in de laatste levensfase’’, zegt Van der Heide. ,,Het belang van palliatieve zorg wordt steeds meer onderkend. Het gaat niet alleen om fysieke pijn, maar ook de psychologische en spirituele behoefte. Ik hoop dat we door de coronacrisis geen terugval krijgen.’’