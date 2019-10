Welke vrouw schreeuwde er in paniek om hulp in Enschede?

Wie riep er in de vroege ochtend van woensdag 18 september om hulp in het centrum van Enschede? Dat vraagt de politie zich af. Vorige maand kwamen er meldingen binnen van mensen die een vrouw in paniek hoorden. De schreeuw om hulp zou verband kunnen houden met een onderzoek naar eerdere aanrandingen in de regio.

De schreeuw om hulp is gehoord rond 04.30 uur in de vroege woensdagochtend, in de omgeving van de Rietmolenstraat, achter de Action. Volgens de politie zou de vrouw volgens de meldingen die binnen zijn gekomen erg in paniek zijn.

Tot nu toe heeft nog niemand zich gemeld bij de politie, die meer duidelijkheid wil rondom het voorval. Er zou een verband kunnen zijn met een onderzoek naar een aantal aanrandingen in Enschede, meldt de politie vandaag. ,,Omdat we bezig zijn met dat onderzoek willen we heel graag weten wat er precies gebeurd is.”