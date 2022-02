Welkom Energie heeft 50 miljoen euro schuld: 70.000 klanten hebben pech, op de fiscus na

De kans dat de 70.000 schuldeisers van Welkom Energie, onder wie veel ex-klanten, iets van hun geld terugzien lijkt nihil. Het omgevallen energiebedrijf heeft 50 miljoen euro schuld en vrijwel niets in kas, blijkt uit het nieuwe faillissementsverslag van de curator.

Ruim vier maanden nadat Welkom Energie omviel, weet curator Sjakko van Raaijen van kantoor Schop & Okkerse Advocaten de financiële situatie steeds beter te ontrafelen. Die blijkt uiterst deplorabel: Welkom Energie staat voor tientallen miljoenen euro's in het krijt bij zijn schuldeisers, komt in het tweede financiële verslag naar voren. En aangezien de energieleverancier van ondernemer Jaap Bakker zo goedkoop mogelijk werkte en vrijwel alle diensten uitbesteedde, zijn er nauwelijks bezittingen.

De Belastingdienst is met bijna 13 miljoen euro de grootste individuele schuldeiser. Dat is overigens véél méér dan eerder gedacht. In het eerste faillissementsverslag stond een claim van slechts 3,8 miljoen euro. De curator zegt nog wel te hopen op een substantiële belastingteruggave door de fiscus ‘die de schuldeisers ten goede zal komen.’ De accountant van Welkom Energie heeft inmiddels alle aangiften ingediend, de Belastingdienst beoordeelt ze momenteel.

Bankrekening

Er zijn echter veel meer schulden. Zo telt de bankrekening van Welkom Energie bij Rabobank een negatief saldo van 9,5 miljoen euro. Liefst 70.000 van de 90.000 voormalige klanten hebben daarnaast nog geld te goed. In totaal gaat het om 20 miljoen euro, circa 285 euro per klant. Daarnaast zijn er nog eens vijftien partijen die 6 miljoen euro vorderen.

Het UWV heeft ook nog geld te goed, blijkt uit het verslag. De tien werknemers die bij Welkom Energie op de loonlijst stonden zijn immers ontslagen. Het UWV heeft die ontslagen afgewikkeld.

Bij elkaar heeft Welkom Energie momenteel al 48,9 miljoen euro aan erkende schulden. Tegenover dat bedrag staat slechts 2,3 miljoen euro aan bezittingen. Zo betaalde Eneco ruim 2 miljoen euro om de 90.000 klanten van Welkom Energie te mogen overnemen.

Volledig scherm Eneco nam de 90.000 klanten van Welkom Energie over en betaalde daarvoor ruim 2 miljoen euro. Het leverde nog wat geld voor de failliete boedel op. © Hollandse Hoogte / Peter Hilz

Belastingdienst staat vooraan

Al met al is er vrijwel niets in kas en lijkt alleen de Belastingdienst zijn aanslag (deels) te kunnen innen. Het burgerlijk wetboek wijst de fiscus namelijk aan als ‘preferente schuldeiser’, die voorrang krijgt boven andere schuldeisers.

Ook het UWV bezit die gunstige positie. Banken zijn niet preferent, maar kunnen wel in ruil voor krediet allerlei zekerheden vaststellen. Uit het faillissementsverslag is onduidelijk of Rabobank dat heeft gedaan en eveneens een voorrangspositie bezit.

Duidelijk is dat de 70.000 gewone klanten achteraan in de rij staan. Zij zijn in juridische taal ‘concurrente schuldenaren’. De kans dat zij iets van hun geld terugzien lijkt bijna nul.

Boedel kan nog groeien

Het bedrag dat momenteel in de boedel zit kan nog wel aanzienlijk groeien. Zo heeft curator Sjakko van Raaijen van 20.000 klanten nog geld te goed, werd donderdag bekend. In totaal gaat het om 5 miljoen euro, circa 250 euro per klant.

Nogal wat van deze 20.000 klanten hebben via een truc teveel betaalde energiekosten weten terug te halen. Via een Melding Onterechte Incasso (MOI) bij de eigen bank konden zij hun maandelijkse energiekosten tot 13 maanden geleden terug laten boeken. Op die manier kregen zij hun geld meteen terug in plaats van achteraan de rij van schuldeisers plaats te nemen.

In veel gevallen is echter te veel geld teruggeboekt: soms doordat de bank automatisch alle termijnen teruggaf, maar ook omdat veel klanten hun welkomstbonus van 200 euro terughaalden. Een deel bracht verder compensatie in rekening voor de torenhoge tarieven die ze bij hun nieuwe leverancier kwijt zijn.

De curator betwist dit en gaat daar in het tweede faillissementsverslag uitgebreid op in. ,,Hoewel uit het oogpunt van gedupeerden begrijpelijk, kan ik dit niet accepteren”, zei hij eerder deze week tegen deze site. Hij heeft incassobureau Collect4U ingehuurd om de 5 miljoen euro te innen.

Ruzie om gasmiljoenen

Curator Van Raaijen meent daarnaast recht te hebben op een flinke partij gas, die Welkom Energie voor het faillissement had ingekocht bij gashandelshuis GasTerra. Deze hoeveelheid is door de explosief gestegen gasprijzen nu miljoenen euro’s waard. GasTerra, eigendom van de staat, betwist het eigendomsrecht echter, onthulde het AD eerder.

De curator heeft een advocaat in de arm genomen die afgelopen maanden onderzoek heeft gedaan. Dit heeft de boedel inmiddels bijna 7400 euro gekost. Of hij naar de rechter stapt - iets dat Van Raaijen eerder nadrukkelijk niet uitsloot - weet hij nog niet. ‘Er zijn nog een aantal elementen waarover vragen resteren en ten aanzien waarvan (mogelijk) nog nader deskundig advies ingewonnen dient te worden’, schrijft Van Raaijen in zijn verslag.

Duidelijk is dat het nog jaren kan duren voordat de partij gas te gelde gemaakt kan worden. En als dat al lukt zal vooral de Belastingdienst daarvan profiteren. In plaats van staatsbedrijf GasTerra komt het geld dan via een andere weg bij de schatkist terecht. De staat trekt in beide gevallen aan het langste eind.

Nauwelijks bezittingen

Veel meer opbrengsten vallen er niet te verwachten voor de curator. Het failliete Welkom Energie had nauwelijks bezittingen: er was geen eigen onroerend goed, zoals bedrijfspanden. De bedrijfsinventaris was ‘zeer bescheiden’ met slechts enkele bureaus, bureaustoelen, ict-apparatuur en vergadertafels en stoelen. ,,Een deel daarvan werd overigens door de verhuurder ter beschikking gesteld en is geen eigendom van Welkom Energie.”

Wel waren er bij Welkom Energie bijna 1700 verbruiksmonitoren aangetroffen, waarmee klanten konden zien hoeveel energie zij verbruikten. Die zijn geveild voor ruim 30.000 euro.

