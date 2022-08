Welkom terug in Nederland, land van de ontnuchtering

Reacties op daling koopkracht: ‘Laat ze maar uitleggen waarom de gasprijs in Duitsland veel lager is’

‘We hebben een mooi land om in te leven, jammer dat we geen leiders hebben die durven doorpakken’ en ‘Nederland gaat kapot aan stikstof, maar daar heeft het CDA maling aan’: dit zijn enkele reacties van lezers op het nieuws van de dag. Hieronder de lezersbrieven die in de krant van maandag 22 augustus verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl.

22 augustus