Wensenpakket van minstens 3 miljard euro voor weg en ov: ‘Er moet echt een fiks tandje bij’

,,Dat wij nu zo samen optrekken als ANWB, RAI Vereniging, NS en 22 andere mobiliteitspartijen was vijf jaar geleden echt ondenkbaar”, zegt ANWB-directeur Frits van Bruggen halverwege het video-interview. ,,Dan hadden we allemaal voor eigen parochie gepreekt.” De tijden zijn echter veranderd: het aantal inwoners in Nederland groeit tot 2040 met ruim 1,5 miljoen en er moeten op korte termijn een miljoen woningen bij. ,,Het gaat daarmee niet langer meer om alleen de auto, de fiets, de bus of de trein”, zegt NS-topvrouw Marjan Rintel. ,,Je moet ze allemaal in verband zien.”