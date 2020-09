Wereld ziet Nederland als risicogebied en dat zal in herfstvakantie te merken zijn

Roompot ziet weinig annulerin­gen, Center Parcs boekt massaal om

13:27 GOES - Weinig gasten boeken hun vakantie van Zuid-Hollands vakantieparken om naar accommodaties in Zeeland. ,,Er is geen massale verschuiving naar Zeeland nu België en Duitsland Zuid- en Noord-Holland door het oplopende aantal corona-besmettingen hebben aangemerkt als code rood gebied. Wel worden vakanties uitgesteld naar een latere datum”, zegt Baptiste van Outryve, woordvoerder van Roompot Vakanties.