Wereldberoemde gorilla Bokito (27) uit Diergaarde Blijdorp ‘geheel onverwacht’ overleden

met videoDe bekende gorilla Bokito is dinsdag op 27-jarige leeftijd overleden in Diergaarde Blijdorp. In 2007 werd de gorilla wereldnieuws toen hij uit zijn verblijf ontsnapte en een vrouw verwondde. Volgens de dierentuin is zijn overlijden ‘geheel onverwacht’.

Bokito voelde zich afgelopen zondag al niet lekker, laat de diergaarde weten. Maandag is zijn mest onderzocht en is hij extra in de gaten gehouden, maar dinsdag was er nog geen verbetering. De verzorgers hebben toen besloten om hem verder te onderzoeken en extra vocht toe te dienen onder verdoving. Tijdens deze narcose is hij overleden. De oorzaak is nog niet duidelijk. Hier wordt verder onderzoek naar gedaan.

De gorillagroep in Blijdorp is aangeslagen door het overlijden van Bokito, meldt de dierentuin. Ook onder de medewerkers en met name onder de verzorgers heerst verslagenheid. Bezoekers van de diergaarde reageren woensdagmiddag geschokt na het nieuws. ,,Hij is niet oud geworden”, reageert een vrouw aangedaan. Een ander: ,,Het is het eerste nieuws wat ik hoorde toen ik hier net uitstapte. Ik vind het heel treurig. Een bekende Rotterdammer is heengegaan.”

Hoewel Bokito bekendstaat als een echte ‘Blijdorper’, is hij op 14 maart 1996 geboren in de dierentuin van Berlijn. In 2005 kwam hij in het kader van het Europese fokprogramma naar Diergaarde Blijdorp. Op 18 mei 2007, uitgerekend de honderdvijftigste verjaardag van de dierentuin, ontsnapte Bokito uit zijn verblijf. De gorilla gaf tientallen gasten de schrik van hun leven en bracht de toen 57-jarige Yvonne de Horde uit Zoetermeer ernstige verwondingen toe. Ze had een verbrijzelde hand, een gebroken pols en elleboog, een ingedrukte borstkas en honderd beten op haar armen en benen.

Volledig scherm Gorilla Bokito in Diergaarde Blijdorp. © Rob Doolaard IZP vof

Bokito kreeg tien nakomelingen. De jongste, Ajabu, werd vorig jaar in februari geboren. Hij accepteerde ook een pleegzoon, Nasibu. Volgens de dierentuin is dat vrij ongebruikelijk bij gorilla’s en ontwikkelde Bokito zich in de loop der jaren tot een ‘sociale familieman’. ‘Hij zorgde voor rust in de groep en een veilig klimaat voor alle familieleden’, schrijft Blijdorp in een persbericht.

Bokito is op redelijk jonge leeftijd overleden. In het wild worden gorilla’s gemiddeld maximaal 40 jaar oud. In gevangenschap kunnen ze tot wel 50 jaar oud worden.

‘Bokitoproof’

De beroemde gorilla groeide uit tot een begrip. De naam Bokito werd synoniem voor ‘tuig’ en het woord ‘bokitoproof’ (bestand tegen vandalisme) haalde de Dikke van Dale. De gorilla werd als officieuze mascotte van Feyenoord ook regelmatig afgebeeld op spandoeken en graffiti.

In 2016, bij de 20ste verjaardag van Bokito, lanceerde Blijdorp een heuse Bokito-lijn met drinkbekers, broodtrommels en een spel van de beroemde gorilla.