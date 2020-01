Wereldkerstcircus ongewijzigd ondanks dramatische val Sky Angels

Vorobeva, de vrouwelijke circusartiest, is daar aan haar nek geopereerd. ,,Ze had een verschoven wervel. De operatie is geslaagd, het is even afwachten wat het resultaat is”, zei theaterproducent Henk van der Meijden na afloop. De andere acrobaat, Rustem Osmanov, heeft volgens de producent geen botbreuken en geen inwendige bloedingen. ,,Hij heeft wel een hersenschudding en is in shock‘’, aldus Van der Meijden. Beide artiesten zijn buiten levensgevaar. Het is niet bekend of een van hen het ziekenhuis al heeft mogen verlaten.