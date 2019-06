Wereldvluchtelingendag en Charlene Heezen over Harvey Weinstein in De Ochtend Show to go

Afgeluis­ter­de MH17-gesprekken reiken tot in Kremlin

21:47 De afgeluisterde telefoongesprekken die vanmiddag door het MH17-onderzoeksteam naar buiten zijn gebracht, lijken op directe betrokkenheid van het Kremlin te duiden bij wapenleveranties aan de pro-Russische rebellen in Oekraïne. In een van de gesprekken die het Joint Investigation Team (JIT) vanmiddag afspeelde, is Vladislav Soerkov te horen: hij was twee jaar vice-premier van Rusland en is nog steeds een adviseur van president Poetin.